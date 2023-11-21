У Кегичівській громаді на Харківщині скажений кіт покусав жінку

На Харківщині у Кегичівській громаді зафіксовано випадок сказу кота, введено карантин.

Про це повідомили ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

За даними служби, в селі Рояківка Кегичівської селищної ради зареєстровано та лабораторно підтверджено випадок сказу безпритульного кота. Кіт зайшов на подвір’я приватного будинку та, при спробі вигнати його, вкусив господарку за ногу. Невдовзі тварина загинула. Спеціалістами Кегичівської дільниці ветеринарної медицини Красноградської районної лікарні було відібрано матеріал для лабораторного дослідження, в якому виявлено вірус сказу.

Село Рояківка оголошено неблагополучним пунктом щодо сказу тварин та введено карантинні обмеження. Визначено загрозливу зону – село Гутирівка. Затверджено План комплексних заходів щодо ліквідації сказу в зазначених пунктах, згідно з чинною інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин.

Агентство Телевидения Новости