У Словаччині перевізники заблокували рух вантажівок з України

На території Словаччини перевізники блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Акцію ініціювала і проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими.

За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску «Вишнє Нємецке», суміжному з українським пунктом пропуску «Ужгород».

Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.

Також відмітимо, що на даний час на території Словаччини перед пунктом пропуску «Вишнє Нємецке» в напрямку України перебуває близько 300 вантажних транспортних засобів.

Про цю ситуацію з блокуванням руху для вантажівок повідомлено всі взаємодіючі органи.

Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Агентство Телевидения Новости