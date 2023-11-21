На Харківщині з’явилися вулиці Холодноярська та Маріупольська: в Барвінковому перейменували 23 вулиці

У місті Барвінкове Харківської області перейменовано 23 вулиці. Відповідні рішення прийняла Барвінківська міська рада 10 листопада на засіданні сесії.

Про це повідомили в Барвінківській міській раді.

Перейменування об’єктів топонімії проводиться на виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», а також з метою зменшення інформаційного та культурологічного впливу російського наративу, унеможливлення ворожої по відношенню до України агітаційно-пропагандистської діяльності.

Перелік нових назв:

вулиця Московська – вулиця Озерна;вулиця Пушкіна – вулиця Холодноярська;провулок Пушкіна – провулок Холодноярський;вулиця Лермонтова – вулиця Зелена;вулиця Штирова – вулиця Січеславська;вулиця Карпенко – вулиця Набережна;вулиця Ломоносова – вулиця Абрикосова;вулицю Першотравнева – вулиця Карпатської Січі;провулок Потьомкіна – провулок Тихий;вулиця Таганрозька – вулиця Енергетиків;вулиця Кутузова – вулиця Маріупольська;провулок Першотравневий – провулок Січовий;вулиця Мічуріна – вулиця Слобожанська;вулиця Ватутіна – вулиця Світла;вулиця Зорге – вулиця Зоряна;вулиця Горького – вулиця Бахмутська;вулиця Гагаріна – вулиця Космічна;вулиця Маяковського – вулиця Комунальників;вулиця Матросова – вулиця Мальовнича;провулок Матросова – провулок Мальовничий;вулиця Некрасова – вулиця Хлібодарна;вулиця Островського – вулиця Ізюмська;вулицю Чкалова – вулиця Танкістів.

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