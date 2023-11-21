На Дніпропетровщині затримали поліцейських, які заробляли на водіях за допомогою «зарядженого» алкотестера

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції викрили на Дніпропетровщині групу поліцейських у хабарництві. На блокпостах при в’їзді та виїзді з міста Павлоград зловмисники займалися поборами з водіїв транспортних засобів за допомогою особливим чином налаштованого пристрою для вимірювання рівня алкоголю.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Встановлено, що поліцейські під час перевірки автомобілів на блокпосту деяким водіям пропонували пройти тест на стан алкогольного сп’яніння, при цьому використовували драгер, який не стояв на балансі у поліції та завжди показував перевищення допустимої норми. Після пропонували кермувальникам за гроші вирішити питання щодо не складання адміністративних протоколів за порушення ПДР.

Оперативники ДВБ затримали одного зі зловмисників у процесуальному порядку під час одержання хабаря – 17 000 гривень. Під час обшуків у фігуранта правоохоронці вилучили понад 400 тисяч гривень, 6 тисяч доларів США. Встановлюється походження вилучених коштів.

Наразі правоохоронці продовжують проводити слідчі дії, за результатами яких буде надана правова оцінка іншим поліцейським, причетним до правопорушення.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затриманому готується оголошення про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости