На Харківщині затримали агента фсб, який «зливав» окупантам дані про переміщення ЗСУ на прикордонні

Служба безпеки затримала на Харківщині ще одного агента фсб, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на прикордонних територіях Харківщини.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Найбільше ворога цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська.

Для орієнтовного встановлення таких «маршрутів» фігурант обходив місцевість та шукав сліди танкових гусениць.

Також він випитував інформацію у своїх знайомих місцевих жителів під виглядом побутових розмов.

Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції поблизу кордону з рф.

У разі ворожих «прильотів» зловмисник збирав інформацію про їхні наслідки та «звітував» окупантам.

Ще одним його завданням було створення власної мережі інформаторів, до якої мало ввійти якомога більше мешканців звільнених районів Харківщини.

Співробітники Служби безпеки встановили місцеперебування зловмисника і затримали його під час проведення дорозвідки прикордонної території області.

За даними слідства, російським агентом виявився 41-річний мешканець Вовчанська, який у липні цього року був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб.

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

Після вербування зрадник отримав від російської спецслужби інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності та обрав собі оперативний псевдонім «Лексус».

Для комунікації з фсб їхній поплічник використовував анонімні чати в популярному месенджері.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости