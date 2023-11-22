В Харкові перейменували 26 вулиць, назви яких були пов’язані з росією та її союзниками

Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 22 листопада, в місті перейменували 26 вулиць, назви яких були пов’язані з росією та її союзниками.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Так, пр. Героїв Сталінграда змінить назву на пр. Байрона. Вул. Абаканську перейменували на вул. Канівську (відповідно, пров. Абаканський стане пров. Канівським), вул. Мурманську – на вул. Затишну, вул. Хабаровську – на вул. Глухівську.

Вул. Мінська тепер носитиме ім’я Дмитра Антоненка, вул. Чкалова – Вадима Манька, частина вул. Томської – Володимира Сосюри, а пров. Росинського стане пров. Пилипа Орлика.

За рішенням міськради вул. Адигейська відтепер називається вул. Євгена Храпка, в’їзд Росинського – в’їздом Івана Виговського, в’їзд Саранський – в’їздом Задунайським, частина вул. Томської – вул. Прилуцькою (так же і провулок), вул. Забайкальська – вул. Леонтовича, а однойменний провулок стане пров. Щедрика.

Колишню вул. Моршанську перейменували на вул. Моршинську, вул. Новосибірську – на вул. Хортицьку, вул. Борисоглібську – на вул. Чигиринську, вул. Олександра Невського – на вул. Заїківську, вул. Перовської – на вул. Липовий Гай.

Колишня вул. Інтернаціональна називатиметься вул. Білоцерківською (в’їзд і провулок зміняться на Сотенний і Полковницький, відповідно), в’їзд Марата – в’їздом Полуничним, а пров. Моршанський – пров. Гадяцьким.

Найбільша кількість перейменувань – в Основ’янському районі.

Крім того, з карти міста прибрали майдан Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації.

Агентство Телевидения Новости