13 років позбавлення волі: працював на окупантів у Куп’янську

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 52-річного чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 13 років та з конфіскацією всього майна, повідомляє прокуратура Харківській області.

Під час захоплення збройними силами рф міста Куп’янськ, місцевий мешканець став співпрацювати з окупаційною владою.

Встановлено, що колаборант до 2011 року працював у тодішній дорожньо-транспортній службі України при органах міліції, після чого пішов на пенсію за вислугою років.

У минулому році, знаходячись в окупованому місті, чоловік спробував вдруге побудувати кар’єру правоохоронця, але тепер — під керівництвом російських загарбників.

Колаборант уклав «трудовой договор» з так званим «главой Временной гражданской администрации Харьковськой области» та добровільно обійняв посаду «в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Псевдопатрульний займався перевіркою документів на блокпостах та оформленням дорожньо-транспортних пригод.

Після деокупації Куп’янська чоловік, намагаючись втекти від кримінальної відповідальності, виїхав до Харкова, де переховувався у квартирі знайомих.

У квітні цього року йому було заочно повідомлено про підозру, а вже 7 липня колаборант був затриманий правоохоронцями у Харкові, після чого його було взято під варту.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав. Він пояснив, що виконував функціональні обов’язки під постійним тиском представників окупаційної влади.

Однак на підставі доказів, наданих прокурором, суд дійшов висновку, що обвинувачений діяв добровільно, а фізичний або психологічний примус до нього не застосовувався.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд Харкова.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости