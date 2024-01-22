Monobank знову зазнав серії масованих DDoS-атак

Український необанк Monobank, який посідає друге місце серед найпопулярніших фінансових застосунків України., знову повідомив про серію масованих DDoS-атак у неділю вночі, 21 січня.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

«Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос», – написав співвласник Monobank Олег Гороховський.

Агентство Телевидения Новости