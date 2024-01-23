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Вкрав з могили військовослужбовця український прапор: злодія затримано

Вкрав з могили військовослужбовця український прапор: злодія затримано

Поліцейські затримали чоловіка, який вкрав з могили військовослужбовця український прапор.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Викрадений символ зловмисник намагався продати перехожим у Холодногірському районі Харкова.

22 січня до відділу поліції № 2 Харківського районного управління № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік викрав прапор з могили загиблого захисника України.

Під час відпрацювання інформації працівники сектору кримінальної поліції районного відділу поліції встановили особу зловмисника.

Ним виявився 41-річний раніше судимий мешканець Харкова.

На одній з вулиць він намагався продати прапор перехожим за 100 або 200 гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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