У Харкові «накрили» нелегальні покерні клуби

В Харкові та ще кількох містах України було викрито мережу підпільних гральних закладів, яка діяла під виглядом діяльності «Клубу спортивного покеру».

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, група осіб під виглядом діяльності «Клубу спортивного покеру» проводила азартні ігри – кеш-гру в покер за кошти учасників гри.

У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного «банку» комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.

Ця незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.

Правоохоронцями проведено обшуки за адресами розміщення гральних закладів у Києві, Харкові та Одесі.

Вилучено різну валюту готівкою в еквіваленті понад 1,3 млн грн, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від гри в покер.

Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони фігурантів та 38 столів для гри в покер, гральні карти та фішки. На готівку та вилучене майно орієнтовною вартістю понад 5,3 млн грн накладено арешт.

У липні минулого року вже проводилися обшуки у згаданій мережі покер-клубів.

Тоді було вилучено близько 4 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів, 40 столів для гри в покер тощо.

Однак після обшуків фігуранти кримінального провадження закупили нове обладнання та продовжили надавати послуги з нелегальних азартних ігор.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Агентство Телевидения Новости