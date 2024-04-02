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На Харківщині вночі окупанти обстріляли село Липці: прокурори фіксують наслідки
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 2 квітня близько 3:00 російські військовослужбовці обстріляли село Липці.
Під ударами ворога опинилась цивільна інфраструктура.
У населеному пункті пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, магазини та складські приміщення
Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.