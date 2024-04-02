Прикордонники розносять укриття окупантів на Харківському напрямку (відео)

На Харківському напрямку бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» FPV-дронами вдарили по місцям переховування особового складу ворога.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Результати влучної роботи від прикордонної аеророзвідки: три окупанти – ліквідовано, 6 – поранено.

1 квітня прикордонники зі «Сталевого Кордону» також відпрацював по позиціях окупантів на Харківщині.

«Велика кількість вибухів, п’ятеро поранених окупантів та знищені позиції ворога – це результат нічної роботи операторів ударних БПЛА бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» на Харківському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости