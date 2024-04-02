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11-річний хлопчик, батько якого загинув під час обстрілу Харківщини, у важкому стані

11-річний хлопчик, батько якого загинув під час обстрілу Харківщини, у важкому стані

2 квітня близько 17:15 російські військовослужбовці обстріляли село Новоосинове Купʼянського району. Загинув 58-річний чоловік. Його 11-річний син отримав поранення. Дитину госпіталізували до лікарні, хлопчик у важкому стані.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Потерпілі перебували на території власного подвірʼя, коли збройні сили рф почали завдавати по населеному пункту удари з артилерії.

Також сьогодні о 15:00 окупанти обстріляли село Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Зруйновано щонайменше сім житлових будинків, стались пожежі. Попередньо, ворожі війська били по селу з артилерії.

За процесуального керівництва Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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