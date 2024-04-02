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У Харкові в кількох мікрорайонах постачатимуть воду за графіком

У Харкові в кількох мікрорайонах постачатимуть воду за графіком

З 3 по 6 квітня у Харкові у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на каналізаційних мережах водопостачання в кількох мікрорайонах здійснюватиметься за графіком: з 5:00 до 8:00 та з 19:00 до 22:00.

Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

Райони, в яких постачатимуть воду за графіком: Горизонт 1 та 2, мікрорайон Сонячний, вул. Грицевця, вул. Зубарєва, вул. Роганській, вул. Тархова, селище Комуніст, селище Докучаєва.

Жителів вказаних районів попереджають про необхідність зробити запас води.

Агентство Телевидения Новости

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