Слідчі показали наслідки нічних ударів по Харківщині

3 квітня з 3:00 до 3:30 російські військовослужбовці завдали авіаударів по Куп’янську. Пошкоджено житлові будинки, гаражний корпоратив. Повністю зруйнована стела міста.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, окупанти скинули на Куп’янськ авіабомби.

Також 2 квітня о 23:00 ворог обстріляв село Кучерівка Куп’янського району. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння. Сталась пожежа. Попередньо, обстріл вівся з артилерії.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости