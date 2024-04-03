Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:30
Просмотров: 111

На Харківщині поховали захисника, який загинув під Часовим Яром

На Харківщині поховали захисника, який загинув під Часовим Яром

На Донбасі загинув навідник механізованого батальйону однієї з військових частин, молодший сержант Олександр Корнієнко. Поліг боєць 23 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

Про це повідомили в Лозівській міській раді.

Чоловік народився та виріс на Близнюківщині, тут живуть його батьки. До лав захисників Олександр долучився 1 квітня 2022 року. У червні Олександру мало виповнитися 31 рік.

Поховали захисника в Лозовій, де у нього залишилися дружина і син.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 