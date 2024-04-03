На Харківщині поховали захисника, який загинув під Часовим Яром

На Донбасі загинув навідник механізованого батальйону однієї з військових частин, молодший сержант Олександр Корнієнко. Поліг боєць 23 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

Про це повідомили в Лозівській міській раді.

Чоловік народився та виріс на Близнюківщині, тут живуть його батьки. До лав захисників Олександр долучився 1 квітня 2022 року. У червні Олександру мало виповнитися 31 рік.

Поховали захисника в Лозовій, де у нього залишилися дружина і син.

Агентство Телевидения Новости