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На Донецькому напрямку загинув захисник з Харківщини

На Донецькому напрямку загинув захисник з Харківщини

24 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в складі підрозділу ЗСУ на Донецькому напрямку загинув молодший сержант Денис Горбатенко, житель селища Зідьки Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє Зміївська міська рада.

Народився Денис 31 липня 2002 року в селищі Борова. У 2005 році його сім’я переїздить у селище Зідьки, де хлопець і закінчує Зідьківську школу. Після отримання атестату Денис підписав контракт з ЗСУ. Приймав участь в операції об’єднаних сил на Сході нашої країни. У 2022 році Денис одружився і створив сім’ю.

За час служби Денис Горбатенко був нагороджений медаллю Івана Сірка, нагрудним знаком «За зразкову службу», нагрудним знаком «Ветеран війни» та нагрудним знаком «Учасника АТО».

Агентство Телевидения Новости

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