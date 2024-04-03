В селищі Куп’янськ-Вузловий на Харківщині під час обстрілу поранено чоловіка

3 квітня близько 11:00 військові рф обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. В результаті поранення отримав чоловік 1954 року народження. Його доставили до лікарні.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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