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В селищі Куп’янськ-Вузловий на Харківщині під час обстрілу поранено чоловіка
3 квітня близько 11:00 військові рф обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. В результаті поранення отримав чоловік 1954 року народження. Його доставили до лікарні.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.