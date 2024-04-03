Окупанти атакували місто під Харковом протикорабельною ракетою: одна людина поранена

3 квітня близько 18:20 збройні сили рф завдали ракетний удар по місту Мерефа Харківського району. Пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства. Сталась пожежа.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. Отримала поранення 55-річна жінка.

За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости