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Ракетний удар по Харківському району: одна людина загинула, ще двоє – травмовані

Ракетний удар по Харківському району: одна людина загинула, ще двоє – травмовані

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 4 квітня близько 12:45 ворог завдав ракетний удар по Харківському району.

Ракета впала у полі, де в цей час працівники сільськогосподарського підприємства виконували роботи.

Загинув 36-річний чоловік. Ще двоє його колег 55 та 21 років отримали поранення.

Всі постраждалі – співробітники вказаного підприємства.

Пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Агентство Телевидения Новости

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