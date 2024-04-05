У Харкові водій, який не мав права керування вантажівкою, поклав на бік фуру

Сьогодні, 5 квітня, близько 11 ранку, у Харкові на окружній дорозі за адресою Гуківський в’їзд, 4, перекинувся вантажний автомобіль Renault Premium з напівпричепом.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

За інформацією патрульних, водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду (відбійник), внаслідок чого сталося перекидання транспортного засобу.

Меддопомоги водій не потребував. Було складено протокол за ст. 124 КУпАП (п. п. 2.3.б, 12.1).

Також з’ясувалося, що водій не має відповідної категорії на право керування транспортним засобом, за що вже притягувався до відповідальності. За порушення, вчинене повторно протягом року, було складено протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП.

Агентство Телевидения Новости