На Харківщині внаслідок обстрілу сталася пожежа на високовольтній підстанції

Внаслідок нічної ворожої атаки 7 квітня було пошкоджено обладнання однієї з високовольтних підстанцій у Харківській області. Виникла пожежа, для ліквідації якої залучалися підрозділи ДСНС.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Аварійно вимикалася високовольтна повітряна лінія – її включили в роботу. Для недопущення аварійної ситуації застосовувалися графіки аварійних відключень споживачів.

Також внаслідок обстрілів на Харківщині відключалась високовольтна лінія обленерго, знеструмлювалися підстанція та побутові споживачі.

Агентство Телевидения Новости