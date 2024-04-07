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На Харківщині внаслідок обстрілу сталася пожежа на високовольтній підстанції
Внаслідок нічної ворожої атаки 7 квітня було пошкоджено обладнання однієї з високовольтних підстанцій у Харківській області. Виникла пожежа, для ліквідації якої залучалися підрозділи ДСНС.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Аварійно вимикалася високовольтна повітряна лінія – її включили в роботу. Для недопущення аварійної ситуації застосовувалися графіки аварійних відключень споживачів.
Також внаслідок обстрілів на Харківщині відключалась високовольтна лінія обленерго, знеструмлювалися підстанція та побутові споживачі.