Знищено приватний будинок, пошкоджені багатоповерхівки та дитячий садок: наслідки удару «шахеда» по Харкову

7 квітня близько 1:00 зафіксовано влучання ворожого безпілотника на території Основʼянського району Харкова. Внаслідок удару осколкові поранення отримав 61-річний чоловік. У 64-річної жінки та чоловіка 87 років – гостра реакція на стрес.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок та 10 приватних житлових будинків, дитячий садок, авто.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости