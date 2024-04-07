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Прикордонники знищили на Харківщині ворожу гармату та комплекс спостереження
На Харківському напрямку бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» знищили ще одну ворожу гармату.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Цього разу в приціл дрона-камікадзе потрапила 152-мм гармата-гаубиця «Д-20».
Також на Харківщині прикордонники зі «Сталевого Кордону» виявили та знищили ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П», за допомогою якого загарбники відстежували переміщення Сил оборони в зоні бойових дій.