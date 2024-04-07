Енергосистема Харкова зазнала масштабних руйнувань – Терехов

Енергосистема міста Харкова зазнала масштабних руйнувань внаслідок масованих ворожих обстрілів.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 7 квітня, в ефірі національного телемарафону, в місті були введені жорсткі графіки відключень світла.

«Зараз заживлена критична інфраструктура. Даємо світло в житлові будинки за графіками, але часто вони не витримуються, бо не вистачає напруги», – наголосив мер.

Він також зазначив, що, попри складну ситуацію з енергопостачанням, у місті частково працює електротранспорт.

«Ми запустили метрополітен з інтервалами прибуття потягів по 10-12 хвилин у час пік, в інший час – 20 хвилин. Щодня містом курсує певна кількість тролейбусів з автономним ходом, а також муніципальні автобуси», – розповів Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости