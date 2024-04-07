Удар авіабомбами по Дергачівській громаді на Харківщині: пошкоджені будинки та газогін

Сьогодні, 7 квітня, близько 18:40 окупанти скинули КАБ на Козачу Лопань, є руйнації.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

В населеному пункті внаслідок ворожого удару зафіксовані пошкодження приватних будинків, цивільної інфраструктури та газогону. Н

«Наразі газ на пошкодженій ділянці перекрито. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків бомбардування», – повідомив Задоренко.

Інформація про постраждалих на даний момент не надходила.

Агентство Телевидения Новости