Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:25
Просмотров: 28

Удар авіабомбами по Дергачівській громаді на Харківщині: пошкоджені будинки та газогін

Удар авіабомбами по Дергачівській громаді на Харківщині: пошкоджені будинки та газогін

Сьогодні, 7 квітня, близько 18:40 окупанти скинули КАБ на Козачу Лопань, є руйнації.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

В населеному пункті внаслідок ворожого удару зафіксовані пошкодження приватних будинків, цивільної інфраструктури та газогону. Н

«Наразі газ на пошкодженій ділянці перекрито. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків бомбардування», – повідомив Задоренко.

Інформація про постраждалих на даний момент не надходила.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 