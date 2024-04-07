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Удар авіабомбами по Дергачівській громаді на Харківщині: пошкоджені будинки та газогін
Сьогодні, 7 квітня, близько 18:40 окупанти скинули КАБ на Козачу Лопань, є руйнації.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
В населеному пункті внаслідок ворожого удару зафіксовані пошкодження приватних будинків, цивільної інфраструктури та газогону. Н
«Наразі газ на пошкодженій ділянці перекрито. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків бомбардування», – повідомив Задоренко.
Інформація про постраждалих на даний момент не надходила.