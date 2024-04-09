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Харків’яни спричинили масштабну пожежу у Київському районі

Харків’яни спричинили масштабну пожежу у Київському районі

9 квітня об 11:40 вогнеборці 18-ї та 5-ї пожежно-рятувальних частин ДСНС Харкова залучались до гасіння пожежі, яка виникла на відкритому просторі у Київському районі міста.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Горіли чагарники, суха трава та очерет. Загальна площа пожежі склала понад 1 га.

Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор. О 13:05 пожежу було локалізовано, а о 15:25 повністю ліквідовано.

Агентство Телевидения Новости

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