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Харків’яни спричинили масштабну пожежу у Київському районі
9 квітня об 11:40 вогнеборці 18-ї та 5-ї пожежно-рятувальних частин ДСНС Харкова залучались до гасіння пожежі, яка виникла на відкритому просторі у Київському районі міста.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
Горіли чагарники, суха трава та очерет. Загальна площа пожежі склала понад 1 га.
Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор. О 13:05 пожежу було локалізовано, а о 15:25 повністю ліквідовано.