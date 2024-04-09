На Харківщині окупанти активізувалися на двох напрямках: били з авіації та двічі атакували біля Кислівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 квітня. 776 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних ударів, здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Потихонове Харківської області та міста Харків. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Семенівка, Янжулівка Чернігівської області; Іскрисківщина, Фотовиж, Бачівськ Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки противника в районах населених пунктів Кислівка Харківської області та Андріївка Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка Харківської області та Новоселівське Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу та трьох засобах протиповітряної оборони окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости