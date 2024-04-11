Окупанти вдарили по Харкову двома типами зенітних ракет С-300 та С-400 – Євлаш

Вночі російські війська використали різні засоби повітряного ураження від «шахедів»до ракет.

Про це розказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі інформаційного марафону, повідомляє УНІАН.

Окупанти для запуску ракет використали стратегічні бомбардувальники типу Ту-95МС та винищувачі МіГ31К. Було випущено 20 крилатих ракет Х-101 та Х-555, 16 з яких вдалося збити. Також 6 аеробалістичних ракет «Кинжал», але жодної не вдалося збити.

Як сказав Євлаш, ракети «Кинжал» є досить швидкими та потужними.

«Для того, аби ефективно прикривати наші міста, наші об’єкти енергетичної інфраструктури, нам необхідні спеціальні сили та засоби, які можуть це робити. Зокрема, системи «Петріот» вкрай необхідні зараз», – наголосив Євлаш.

Також російські загарбники застосували 40 безпілотних літальних апаратів типу «шахед», які кружляли територією України під час «відволікаючого маневру».

При цьому, росіяни вдарили по Харкову двома типами зенітних ракет С-300 і С-400.

«Ворог цинічно ударив по різним районам міста, у тому числі намагався бити по важливій інфраструктурі, яка є на цій території, та застосовував ще чотири ракети Х-59. Дві з яких вдалося знищити», – додав Євлаш.

Речник відзначив, що Сили оборони й мобільні вогневі групи «досить гарно відпрацювали», знищивши майже 100% безпілотних літальних апаратів і кілька дронів вдалося заглушити завдяки українським підрозділам РЕБ, які «проявили вдало свою роботу».

Агентство Телевидения Новости