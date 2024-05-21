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Оперативна інформація станом на 16.00 21.05.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 21.05.2024 щодо російського вторгнення

Сили оборони України продовжують стримувати наступальні спроби противника. Кількість бойових зіткнень на даний час зросла до 74. Протягом дня найгарячішим залишається Покровський напрямок. Також ворог значно активізувався на Харківщині.

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське. Тривають бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку число бойових зіткнень збільшилося до 10. Крім Білогорівки, де продовжуються активні бойові дії, противник намагався наступати поблизу населеного пункту Виїмка.

На Краматорському напрямку від ранку відбувається бій у районі Андріївки, а кількість ворожих штурмів від початку доби тримається на позначці дев’ять.

На Покровському напрямку російські окупанти підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 27 разів здійснювали спроби прорвати оборону наших військ. Ситуація залишається загострена, однак під контролем українських захисників.

На Придніпровському напрямку противник тричі з початку дня починав штурми, спрямовані на плацдарми Сил оборони на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. Наші підрозділи – напоготові, щоб не дозволити російським окупантам реалізувати їхні наступальні плани.

За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800.

Нищимо ворога. Тримаємо стрій.

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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