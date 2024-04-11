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Бухгалтер, вантажник та адміністратор: вакансії тижня у Харківській області

Бухгалтер, вантажник та адміністратор: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 11 квітня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2039 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн. 2. Зварник – 25 000 грн. 3. Бухгалтер – 20 000 грн. 4. Клішист – 19 990 грн. 5. Друкар флексографічного друкування – 18 500 грн. 6. Вантажник – 17 000 грн. 7. Апаратник приготування хімічних розчинів – 16 100 грн.  8. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 000 грн. 9. Адміністратор – 15 000 грн. 10. Інженер з безпеки руху – 13 000 грн. 

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.  

Агентство Телевидения Новости

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