Укриття найвищого класу в Люботині Харківського району готово на 90 % – Синєгубов
Укриття в Люботині Харківського району під час ракетної небезпеки зможе вмістити 400 людей.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що це бомбосховище найвищого класу А-4. Загальна кошторисна вартість об’єкта становить майже 73 мільйони гривень.
«Спостерігаємо гарні темпи будівництва бомбосховища в Люботині. Уже в травні плануємо закінчити роботи на цьому об’єкті. Завдяки коштам з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету маємо можливість розбудовувати інфраструктуру Харківської області», – зазначив Олег Синєгубов.
Роботи на бомбосховищі закінчені вже на 90%.
«Наразі завершуємо оздоблювальні роботи, дороблюємо систему вентиляції, опалення, електропостачання. Також займаємося благоустроєм території. Уже влаштовано і підіймач для маломобільних груп населення. Його вантажність становить 250 кг», – прокоментував виконавець робіт Владислав Худокормов.
Бомбосховище, крім основної кімнати, матиме ще 10 приміщень: туалетні, фільтраційне, підсобне, електрощитове тощо. На випадок аварійного відключення світла сховище забезпечено дизельним генератором на 10 кВт.
«Держава, керівництво Харківської області, педагоги та працівники ліцею роблять все можливе для того, щоб діти в безпечних умовах почали новий навчальний рік в очному форматі», – сказала директорка закладу Світлана Волчкова.
Особливість цього бомбосховища – безперебійне знаходження тут людей протягом одного місяця, на цей час вистачить запасів води, їжі та палива.