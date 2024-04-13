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13.04.2024 13:46
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Укриття найвищого класу в Люботині Харківського району готово на 90 % – Синєгубов

Укриття найвищого класу в Люботині Харківського району готово на 90 % – Синєгубов

Укриття в Люботині Харківського району під час ракетної небезпеки зможе вмістити 400 людей.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що це бомбосховище найвищого класу А-4. Загальна кошторисна вартість об’єкта становить майже 73 мільйони гривень.

«Спостерігаємо гарні темпи будівництва бомбосховища в Люботині. Уже в травні плануємо закінчити роботи на цьому об’єкті. Завдяки коштам з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету маємо можливість розбудовувати інфраструктуру Харківської області», – зазначив Олег Синєгубов.

Роботи на бомбосховищі закінчені вже на 90%.

«Наразі завершуємо оздоблювальні роботи, дороблюємо систему вентиляції, опалення, електропостачання. Також займаємося благоустроєм території. Уже влаштовано і підіймач для маломобільних груп населення. Його вантажність становить 250 кг», – прокоментував виконавець робіт Владислав Худокормов.

Бомбосховище, крім основної кімнати, матиме ще 10 приміщень: туалетні, фільтраційне, підсобне, електрощитове тощо. На випадок аварійного відключення світла сховище забезпечено дизельним генератором на 10 кВт.

«Держава, керівництво Харківської області, педагоги та працівники ліцею роблять все можливе для того, щоб діти в безпечних умовах почали новий навчальний рік в очному форматі», – сказала директорка закладу Світлана Волчкова.

Особливість цього бомбосховища – безперебійне знаходження тут людей протягом одного місяця, на цей час вистачить запасів води, їжі та палива.

Агентство Телевидения Новости

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