Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:58
Просмотров: 53

Ще одну систему Patriot Німеччина «негайно» передасть Україні

Ще одну систему Patriot Німеччина «негайно» передасть Україні

Німеччина надасть Україні третій комплекс системи протиповітряної оборони Patriot.

Як пише УНІАН, про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

«У зв’язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини вирішив додатково посилити українську протиповітряну оборону», – зазначили у міністерстві. 

Відомо, що до цього Україна отримала від Бундесверу дві вогневі установки Patriot. У Міноборони Німеччини наголосили, що це стало можливим завдяки поверненню комплексу з планового ремонту. 

«Всі наші союзницькі зобов’язання можуть бути виконані з системами, які є в розпорядженні Німеччини. Водночас усі необхідні заходи для прискореної заміни й нових закупівель будуть розпочаті негайно», – додали у повідомленні. 

Також там наголосили, що передачу зі складів Бундесверу буде розпочато «негайно».

«Надаючи підтримку Україні, ми йдемо настільки далеко, наскільки це можна виправдати з погляду нашої власної оперативної готовності», – зазначив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, коментуючи передачу Україні третього зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 