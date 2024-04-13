Ще одну систему Patriot Німеччина «негайно» передасть Україні

Німеччина надасть Україні третій комплекс системи протиповітряної оборони Patriot.

Як пише УНІАН, про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

«У зв’язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини вирішив додатково посилити українську протиповітряну оборону», – зазначили у міністерстві.

Відомо, що до цього Україна отримала від Бундесверу дві вогневі установки Patriot. У Міноборони Німеччини наголосили, що це стало можливим завдяки поверненню комплексу з планового ремонту.

«Всі наші союзницькі зобов’язання можуть бути виконані з системами, які є в розпорядженні Німеччини. Водночас усі необхідні заходи для прискореної заміни й нових закупівель будуть розпочаті негайно», – додали у повідомленні.

Також там наголосили, що передачу зі складів Бундесверу буде розпочато «негайно».

«Надаючи підтримку Україні, ми йдемо настільки далеко, наскільки це можна виправдати з погляду нашої власної оперативної готовності», – зазначив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, коментуючи передачу Україні третього зенітно-ракетного комплексу Patriot.

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