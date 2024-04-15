Понад 7 тонн українського морозива забракувала інспекція у Польщі

Торгова інспекція з якості сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) у Познані видала рішення про заборону обігу на польському ринку партії морозива в ріжках загальною вагою 7,13 тонни, імпортованих з України.

Про це повідомила інспекція в X у понеділок, 15 квітня, пише Кореспондент.

Зазначається, що рішення ухвалено через неправильне маркування.

Раніше, 12 квітня IJHARS заборонила доступ до ринку Польщі для двох партій бісквітних тістечок загальною вагою 10,55 тис. тонн, імпортованих з України, а 9 квітня – трьох партій українських бубликів загальною вагою 5,34 тонни.

У Любліні було вилучено три партії українського морозива загальною вагою 8,48 тонни через його розморожування.

Торгова інспекція Польщі на початку квітня заявила про найбільший в її історії штраф 1,5 млн злотих (близько 380 тис. доларів), накладений на компанію-імпортера за ввезення на польський ринок з України 11,5 тис. тонн технічного ріпаку та кормової пшениці як контрафакту через подальше їх використання як продовольчих.

Крім того, було ухвалено рішення щодо заборони імпорту з України партії томатної пасти 57,66 тонни через наявність цвілі.

Агентство Телевидения Новости