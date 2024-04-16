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У Харкові відключать воду в частині будинків в двох районах

У Харкові відключать воду в частині будинків в двох районах

17 квітня у Харкові у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції, з метою підготовки об’єктів водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років буде припинено водопостачання з 9:00 до 18:00.

Про це повідомляє «Харківводоканал».

Не буде води в частини будинків Немишлянського району, обмеженої:

пр. Льва Ландау, р. Немишля, пр. Тракторобудівників, залізничним полотном, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, вул. Танкопія;

Також без води залишиться частина будинків Слобідського району, обмежена:

пр. Льва Ландау, вул. Танкопія, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Шкільною, вул. Федоренка.

Агентство Телевидения Новости

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