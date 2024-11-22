У Харкові підприємець «заробив» пів мільйона грн на ремонті пошкодженої обстрілами наукової установи

У грудні 2022 року між державною науковою установою, розташованою в Харкові, та підприємцем було укладено договір щодо проведення ремонту будівлі, пошкодженої обстрілами. Недобросовісний підрядник вирішив на цьому заробити додатково і вніс в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їхньої вартості.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зокрема підрядник вказав неправильні дані стосовно використаного матеріалу – цегли – і збільшив на папері ціну утеплювача, залізобетонного перекриття тощо.

Надалі на підставі документів, наданих підрядником, на його рахунок надлишково перераховано майже пів мільйона гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, в умовах воєнного стану та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. Максимальна санкція вказаних статей передбачає до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости