Судитимуть експравоохоронця, який очолив окупаційний пункт поліції на Харківщині

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Куп’янського району Харківщини, який разом з окупантами та іншими зрадниками розбудовував каральний орган у селищі Дворічна. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну правоохоронець вирішив перейти на бік окупантів. З травня 2022 року в селищі Дворічна він організовував роботу особового складу підрозділу, сформованого з-поміж інших зрадників-правоохоронців. Згодом чоловік почав отримувати керівні посади у незаконному правоохоронному органі. Спочатку загарбники призначили його старшим слідчим, а через місяць довірили очолити місцевий окупаційний пункт поліції. За роботу на ворога він отримував по 60 тисяч російських рублів.

Під час звільнення регіону зрадник втік разом із загарбниками.

Колишній правоохоронець заочно обвинувачується у державній зраді та добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

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