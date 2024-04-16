Закон про мобілізацію направлено на підпис Президенту України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку 15 квітня.

Про це йдеться на сайті парламенту, повідомляє Фокус.

12 квітня закон про мобілізацію №10449 було передано на підпис Стефанчуку, тоді як він його підписав 15 квітня. Наразі документ направлено на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Після того, як Зеленський його підпише, законодавчий акт буде опублікований в офіційному виданні ВР «Голос України».

Своєю чергою закон набере чинності через місяць з дня його опублікування.

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