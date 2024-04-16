У Харкові перебої зі світлом: не працюють деякі тролейбусні та трамвайні маршрути

У Харкові через часткове знеструмлення не працює частина маршрутів наземного транспорту.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Зокрема, без напруги тимчасово знаходяться наступні ділянки контактної мережі:

тролейбусів: пр. Байрона, пр. Героїв Харкова, від бул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України, пр. Ювілейний, вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Петра Григоренка, вул. Харківських Дивізій, пр. Олександрівський, пр. Гагаріна;трамваїв: вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, вул. Морозова, пр. Байрона, вул. Віринська, Салтівське шосе.

Крім того, на вимогу оператора системи розподілу електроенергії інтервали руху в метрополітені складають 20 хвилин.

Також через нестачу електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском. Також у місті частково не працюють світлофори.

Агентство Телевидения Новости