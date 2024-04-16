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Відновлено курсування кількох приміських поїздів на Харківщині

Відновлено курсування кількох приміських поїздів на Харківщині

Південна залізниця продовжує відновлювати курсування низки приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Південної залізниці.

Після виконання інфраструктурних робіт Південна залізниця поновлює з 17 квітня такі приміські поїзди:

№6319 Харків-Пасажирський — Мерчик;№6678 Красноград – Харків-Пасажирський;№6915 Харків-Пасажирський – Огульці.

Також з 17 квітня відновлюються:

№6914 Огульці— Харків-Пасажирський у сполученні Люботин – Харків-Пасажирський;№6322 Мерчик —Харків-Пасажирський у сполученні Мерчик – Люботин;№6916 Огульці — Харків-Пасажирський у сполученні Огульці— Люботин.

З детальним розкладом цих та решти приміських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії «Південна залізниця», а також на інформаційних дошках залізничних вокзалах та станціях.

Агентство Телевидения Новости

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