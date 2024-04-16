Відновлено курсування кількох приміських поїздів на Харківщині

Південна залізниця продовжує відновлювати курсування низки приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Південної залізниці.

Після виконання інфраструктурних робіт Південна залізниця поновлює з 17 квітня такі приміські поїзди:

№6319 Харків-Пасажирський — Мерчик;№6678 Красноград – Харків-Пасажирський;№6915 Харків-Пасажирський – Огульці.

Також з 17 квітня відновлюються:

№6914 Огульці— Харків-Пасажирський у сполученні Люботин – Харків-Пасажирський;№6322 Мерчик —Харків-Пасажирський у сполученні Мерчик – Люботин;№6916 Огульці — Харків-Пасажирський у сполученні Огульці— Люботин.

З детальним розкладом цих та решти приміських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії «Південна залізниця», а також на інформаційних дошках залізничних вокзалах та станціях.

Агентство Телевидения Новости