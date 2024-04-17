Слідчі показали наслідки ударів по Харківщині плануючим боєприпасом та КАБами

16 квітня близько 23:30 російські військові завдали удар по селищу Борова Ізюмського району: пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, по ворог скинув на Борову УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас).

Також вчора під ударами з боку російської армії було селище Золочів Богодухівського району. Близько 14:15 окупанти завдали авіаудари по населеному пункту: зазнали пошкоджень нежитлові будівлі та приватні домоволодіння. Зазнали поранень двоє людей: 49-річний чоловік та 57-річна жінка. Попередньо, зс рф скинули на селище дві авіабомби.

Вже о 22:20 окупанти здійснили повторний удар з авіації по селищу Золочів. Частково пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Ізюмської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости