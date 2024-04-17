На Харківщині працює машина механічного розмінування: допомога волонтерів з Азербайджану

За допомогою автомобіля механізованого розмінування Revival P розмінування прискорилось та стало безпечнішим.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

«Ця машина прибула до нас з Азербайджану як волонтерська допомога. Навчання ми проводили з листопада по грудень. Це машина дистанційного типу, а оператор, який нею керує, може знаходитись від машини на відстані до 2 тис. метрів», – каже лейтенант цивільного захисту Володимир Савченко.

Зараз проводиться розмінування земель господарського призначення в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости