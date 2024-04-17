Дві тисячі українських систем РЕБ ближньої дії передадуть на фронт
Силам оборони передадуть на фронт дві тисячі одиниць радіоелектронної боротьби ближньої дії, створених українськими розробниками.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Передаємо на фронт 2 тисячі одиниць РЕБу ближньої дії, створеного українськими розробниками», – написав Федоров у Телеграм.
РЕБ ближньої дії, зокрема «окопний», точково захищає військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. Він глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники. Це десятки тисяч збережених життів та одиниць техніки.
«До повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і вже сьогодні є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту», – наголосив міністр.
Більшу частину закупленого РЕБу Генштаб уже розподілив та передав військовим на найгарячіші ділянки фронту.