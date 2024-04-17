Розваги підлітків у Харкові: юнак із дівчиною залізли на будівельний кран

15-річні хлопець та дівчина вирішили погуляти по території незавершеного будівництва, забралися на будівельний кран, наражаючи себе на небезпеку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

16 квітня поліцейські в ході моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому двоє підлітків перебували на території незавершеного будівництва.

За адресою виїжджали патрульні поліцейські та інспектори сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 3.

Ювенальні інспектори встановили особи підлітків та запросили їх батьків для профілактичної бесіди.

З 15-річною дівчиною та 15-річним хлопцем проведено профілактичну бесіду, щодо батьків школярів складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція наголошує на необхідності батьків слідкувати за дозвіллям своїх дітей.

Агентство Телевидения Новости