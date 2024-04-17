Розваги підлітків у Харкові: юнак із дівчиною залізли на будівельний кран
15-річні хлопець та дівчина вирішили погуляти по території незавершеного будівництва, забралися на будівельний кран, наражаючи себе на небезпеку.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
16 квітня поліцейські в ході моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому двоє підлітків перебували на території незавершеного будівництва.
За адресою виїжджали патрульні поліцейські та інспектори сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 3.
Ювенальні інспектори встановили особи підлітків та запросили їх батьків для профілактичної бесіди.
З 15-річною дівчиною та 15-річним хлопцем проведено профілактичну бесіду, щодо батьків школярів складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Поліція наголошує на необхідності батьків слідкувати за дозвіллям своїх дітей.