Нелегальний видобуток мінеральної води на Харківщині: судитимуть ексдиректора санаторію

Прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця одного з санаторіїв неподалік Харкова за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом 2021 року на той момент діючий директор одного з державних санаторіїв у Харківському районі проводив незаконний видобуток мінеральних вод.

При цьому у 2018 році Державною службою геології та надр України було винесено наказ щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами санаторієм до усунення виявлених під час перевірки порушень, серед яких відсутність акту про надання гірничого відводу та погодженої схеми розробки ділянки родовища мінеральних лікувальних підземних вод.

Проте обвинуваченого це не зупинило і санаторій продовжив видобувати мінеральну воду.

Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи, здійснення санаторієм видобутку корисних копалин (підземних вод) без дозволу на спеціальне водокористування, гірничого відводу та у невідповідності до вимог нормативно-технічних документів є недотриманням вимог природоохоронного законодавства.

Обвинуваченого судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости