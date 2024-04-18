Рекордну кількість САУ Богдана виробила Україна

Українська промисловість почала виробляти рекордну кількість САУ Богдана. У квітні ЗСУ отримають 10 таких артилерійських систем.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram за підсумками щоденної наради в четвер, 18 квітня, пише Кореспондент.

Зокрема, глава держави заслухав доповіді про надходження техніки та боєприпасів, розподіл по бойових та комплектування резервних бригад.

«Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 Богдан, у травні й далі – ще більше», – повідомив Зеленський.

Він заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

«Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії «калібрів», на Каспій», – розповів президент.

Агентство Телевидения Новости