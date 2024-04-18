На Харківщині поліція викрила перевізника сурогатного алкоголю: було вилучено майже 500 літрів

Чоловік намагався перевезти сурогатний алкоголь до Куп’янського району, видаючи його за молочну продукцію.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

17 квітня на одному з блокпостів міста Чугуїв працівники поліції зупинили автомобіль «ВАЗ» під керуванням 32-річного чоловіка.

Багажне відділення та пасажирські місця легкової автівки були вщент заповнені картонними коробками. Водій пояснив, що це молочна продукція, яку він везе до Куп’янського району.

Чоловік надав правоохоронцям накладну на вантаж. Проте під час перевірки виявилось, що в коробках знаходиться не молочна продукція, а сурогатний алкоголь та горілка з підробленими акцизними марками.

Загалом правоохоронці вилучили 400 літрів сурогату в тетрапаках та 58 пляшок горілки.

Вилучене направлено на експертне дослідження.

За даним фактом слідчими Чугуївського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів.

Агентство Телевидения Новости