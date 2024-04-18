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У Харкові патрульні виявили у водія автівки підроблене посвідчення
Патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки.
Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Сьогодні на стаціонарному посту, наші патрульні зупинили автомобіль Renault для перевірки.
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів.
Також, перевіривши по наявним базам даних, інспектори виявили розбіжності категорій зазначених у посвідченні водія.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.