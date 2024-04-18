У Харкові патрульні виявили у водія автівки підроблене посвідчення

Патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні на стаціонарному посту, наші патрульні зупинили автомобіль Renault для перевірки.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів.

Також, перевіривши по наявним базам даних, інспектори виявили розбіжності категорій зазначених у посвідченні водія.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости